Galatasaray 3 Haftadır Basın Toplantısına Katılmıyor

Galatasaray
teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almıyor. Çaykur Rizespor
ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih Terim
'in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin
ya da Ümit Davala
, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı. Konyaspor
maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş
karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda 'Talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK
'ya sevk edildi.
(Bozhan Memiş/İHA)
Fatih Terim,Çaykur Rizespor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:46