Galatasaray 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda takım içindeki önemli oyuncularını elinde tuttu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takıma katılan Tai Jack Webster, Aaron Harrison ve Zach Auguste ile sözleşme yeniledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Webster ve Harrison ile 1+1, Auguste ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İŞTE OYUNCULARIN İSTATİSTİKLERİ

Auguste, Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta 13,4 sayı, 8,3 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları ile Eurocup'ta ise 10 maçta 11,4 sayı, 7 ribaund, 1,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Harrison ise Basketbol Süper Ligi'nde 28 müsabakada 14,8 sayı, 3,2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalarken, Eurocup'ta 9 maçta 13,1 sayı, 3,1 ribaund, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Webster da Basketbol Süper Ligi'nde 32 karşılaşmada 11,5 sayı, 3,7 asist ve 2,9 ribaund ortalamalarıyla, Eurocup'ta ise 9 maçta 12,5 sayı, 1,4 ribaund ve 4,1 asist ortalamalarıyla oynayarak takımına katkı verdi.