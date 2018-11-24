24 Kasım 2018, 14:48
»»

Galatasaray: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Galatasaray: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

İSTANBUL / DHASALON: Burhan FelekHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Esat DanziliGALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker,...

İSTANBUL/ DHA

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik, Julius, Çağlar Aksoylu)

SETLER: 25-17, 26-24, 25-13

SÜRE : 78 dakika (24, 31, 23)

Voleybol Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. Yasin Aydın,Şenyurt,Galatasaray,Tokat
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:48



YORUMLAR