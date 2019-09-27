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Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 38 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de bu seriyi bozmak istemiyor.

27.09.2019 12:39

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde geride kalan 5 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 8 puan ve averajla yedinci sırada yer alıyor.

38 MAÇTIR EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 38 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

FATİH TERİM CEZALI

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını Tahkim Kurulu, daha sonra 3 maça indirmişti. Cezasının ikisini Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında çeken Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında olamayacak. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları devam ediyor. Takımı Yardımcı Antrenör Levent Şahin yönetecek.

BELHANDA MASKEYLE SAHADA

Ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Younes Belhanda, derbide görev verilmesi halinde özel bir maske ile sahada olabilecek. Belhanda da derbide sahada olmak istiyor. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve ligdeki Yeni Malatyaspor maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayan Sofiane Feghouli de Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.

EN GOLCÜ İSİM BABEL

Galatasaray, bu sezon ligde geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Söz konusu gollerin 5'ini yabancı futbolcular kaydetti. Ryan Babel, 2 kez gol sevinci yaşarken, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Jean Michael Seri ve Adem Büyük de 1 gol kaydetti.

ÖMER BAYRAM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Ömer, cezalı olması halinde 7. haftada deplasmandaki Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alamayacak.

DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alacak. VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da ise Volkan Bayarslan ile Mustafa Emre Eyisoy olacak.

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Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(18)
KEBAPÇI SELO ZIMPARATORUARIYOR:Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, ''''Costacurta, tam burada olman gerekiyor'''' diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, ''''Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki'''' demek zorunda hissettim. Pirlo, namı diyar zımparatordan bahsediyor.
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FIRTINA:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı.
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KEBAPÇI SELO:Fatih oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi gözüken garip bir insandı. Daha en başında Milan''''da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu. PİRLO.
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FIRTINA:Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları ise unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarşılık bir hal alırdı. Tam bir kaos.
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TÜRKMEN BEYİ.:Ancak şaka bir yana, Terim''''in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. . . Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi, ancak Milan''''da işlemezdi. işlemedi de, Milan''''da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. Bu zatın bir halt olmadığı elin yabancısı çok kısa sürede anlamış ama cinconluların gözü kör kulağı sağ
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KSK Lİ MESUT:Bozmak bizim işimiz... 20 YIL önce bozDuk. ... Kevgire dönmüş 6SARAY...
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..:Bi öylesin bi böyle hayırdır ağa?Kişisel bozuklukların var galiba. Tuhaf bir insansın belli ki o yüzden çevrende de sevilmiyosundur. . Hal böyle olunca sosyal medyada bazı saçmalıyorsun. . Olsun bakalım herkes belli bir zekaya sahip olacak diye bir şey yok. . Geçmiş olsun arkadaşım!!
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FB:kırmızıları giyin bekleyin GE-Lİ-YO-RUZ. . . . . . . . . . .
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SALATA SARAY:6 TANE BİZ ATARIZ HAFTA İÇİ DE PSG 6 ATAR 6S TE İSTİFALAR GELİR
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GS:16 sene gecti hep ayni sey biz sizin stadinizda kupa kaldirdik bu övünmedik yazik sana
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