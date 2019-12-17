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Galatasaray 4 golle turladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında ilk maçta 2-0 yenildiği Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

17.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:53Galatasaray 4 golle turladı
, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında ilk maçta 2-0 yenildiği Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Rövanşında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada Nagatomo, Falcao ve Feghouli ile 3-0 yaptı ve turu getirecek skoru yakaladı. İkinci yarıda 90+2. dakikada Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Cimbom, 4-0 ile turu geçen taraf oldu. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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