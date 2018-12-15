Galatasaray, 4 Haftadır Basın Toplantısına Katılmıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına herhangi bir isim katılmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ya da Ümit Davala, ligde üst üste 4 maçtır toplantılarda yer almadı.

PFDK'DAN 70 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Sarı-kırmızılılarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında Yardımcı Antrenör Levent Şahin basın toplantısına katılmıştı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında da toplantıya katılmayan Galatasaray'a Profesyonel Disiplin Kurulu 30 bin TL para cezası vermişti. Beşiktaş ve Konyaspor maçlarından sonra katılmadıkları toplantılar için 20'şer bin TL ceza alan sarı-kırmızılılar toplamda 70 bin TL para cezası aldı.