Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti. Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı.

2 MAĞLUBİYET, 2 BERABERLİK

Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi. Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.