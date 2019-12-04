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Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

04.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:06

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında , sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti. Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı FK maçını kazanmıştı.

2 MAĞLUBİYET, 2 BERABERLİK

Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi. Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Türkiye Kupası, Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
AAA:Takımda ADAM yok ki maç kazanalım
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FATİH TERİM:UEFA kupamız var unutmayın, bu sene 20 yıl dönümünü kutlayacağız Florya tesislerinde kıskananlar çatlasın
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HARBİDEN:Ben bukadar beceriksiz bir futbolcu topluluğu bir arada görmedim daha buda bardağı taşıran son damlaydı alayı gitmeli bu takımdan fatih ve ekibi başta olmak üzere tek kelimeyle rezalet
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