Galatasaray: 6-0

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEMLER: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller

REAL MADRID: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo (Dk. 42 Mendy), Casemiro (Dk. 60 Modric), Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard (Dk. 67 Isco ), Benzema

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 87 Adem Büyük), Nzonzi (Dk. 46 Donk), Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone (Dk. 46 Ömer Bayram)

GOLLER: Dk 4 - Dk 7 - Dk. 90+2 Rodrygo, Dk. 14 Ramos (P), Dk 45 - Dk. 81 Benzema (Real Madrid)

SARI KARTLAR: Nzonzi, Babel ( Galatasaray ) - Valverde (Real Madrid)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü haftasında Real Madrid evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid grupta puanını 7'ye yükseltirken, sarı kırmızlılar 1 puanda kaldı.

4'üncü dakikada Real Madrid öne geçti. Marcelo'nun soldan yaptığı ortada bomboş durumda topla buluşan Rodrygo topu sola çekti ve ardından Muslera'nın sağına vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

6'ncı dakikada Kroos'un uzaklardan yaptığı vuruşta Uruguaylı file bekçisi topu tokatladı.

7'nci dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Marcelo'nun soldan yaptığı ortada bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Rodrygo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

13'üncü dakikada Real Madrid penaltı kazandı. Nzonzi'nin ceza sahası çizgisi üzerinde Kroos'a yaptığı müdaheleye hakem Felix Zwayer, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurarak penaltı kararı verdi.

14'üncü dakikada Real Madrid farkı 3'e çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Ramos, penaltıyı ağlara gönderdi: 3-0.

15'inci dakikada Galatasaray'da Lemina'nın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Courtois topu kornere çeldi

45'inci dakikada Real Madrid farkı 4'e çıkardı. Nagatomo'nun geri pasında topu çalan Rodrygo topu içeri çevirdi, bomboş durumda topla buluşan Benzema topu ağlara gönderdi: 4-0.

45+3'üncü dakikada Eden Hazard'ın sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Rodrygo'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzema'nın vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

66'ncı dakikada gelişen Real Madrid atağında Kroos'un ceza sahası üstünden yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi, devamındaki pozisyonda Benzema meşin yuvarlağa ıska geçti ve Luyindama topu uzaklaştırdı

68'inci dakikada Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Isco'nun topunu Muslera kornere çeldi.

74'üncü dakikada Benzema'nın sol çarprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Donk'un indirdiği topa Lemina'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

81'inci dakikada İspanyol ekibi 5'inci golü buldu. Isco'nun sağ kanattan altıpasa çıkardığı topta Benzema meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.

90+2'nci dakika Real Madrid farkı 6'ya çıkardı. Benzema'nın savunma arkasına attığı topta Rodrygo'nun vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadeleyi Real Madrid 6-0 kazandı.

NZONZI, CLUB BRUGGE MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Real Madrid maçının 13'üncü dakikasında Kroos'a yaptığı ve penaltıya sebebiyet veren müdahale sonucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nzonzi, sarı kırmızlıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında evinde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.