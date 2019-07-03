03.07.2019 10:10
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Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı

Yeni sezon öncesinde kadrosuna Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'ü bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katan Galatasaray, sadece Valentine Ozornwafor'a 300 bin euro bonservis bedeli ödedi. Sarı kırmızılı ekibin Yusuf Erdoğan'ı da bedavaya transfer etmesi bekleniyor.

Bir yandan Banega'yı sonlandırmak için yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray, diğer taraftan iç transferde bombaları patlatıyor. Dün Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılı kulüp kadro mühendisliği bakımından yoluna dolu dizgin devam ederken, yönetimin bundan önce Adem Büyük ile Ryan Babel'i de bedavaya alması camianın takdirini topladı.

YUSUF ERDOĞAN DA BEDAVAYA İMZA ATACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Yapılan transferlerden sadece Valentine Ozornwafor'a 300 bin euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın yakın zamanda Yusuf Erdoğan'ı da bedavaya kadrosuna katacağı belirtilirken, Fatih Terim ve ekibinin asıl bombaları sona sakladığı tahmin ediliyor. Banega'nın dışında Samatta, Vedat Muric, Salvio, Deniz Türüç gibi yıldız oyuncularla ilgilenen Terim, üç kulvarda yoluna devam edecek kadroyu oluşturmak isterken, tüm bu transfer planlarının Diagne'nin satışının üstüne kurulması yönetimi bir hayli zorluyor.

Şu anda Afrika Kupası için Mısır'da olan Diagne'nin yanı sıra Belhanda ve Mariano'nun gidişlerini de onaylamaya hazırlanan Fatih Terim'in gelişmeleri an be an takip ettiği bildiriliyor.

Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı
Spor

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