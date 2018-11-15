Galatasaray 7 Eksikle Başladı!

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki idmanın ana bölümünde her oyuncu kendi nabız aralığına göre koşu yaptı.
Antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla tamamlandı.
7 eksik
Milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz
, Ömer Bayram
, Garry Rodrigues
, Younes Belhanda
, Martin Linnes
, Henry Onyekuru
ve Sofiane Feghouli
çalışmada yer almadı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri,Konyaspor,Galatasaray
15 Kasım 2018 Perşembe 00:25