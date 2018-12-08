Galatasaray: 86 - Banvit: 76

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, Auguste ve Hayes'in pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 13-5 üstün geçti. Webster'ın üç sayılık basketiyle 8. dakikada farkı çift hanelere (22-12) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Harrison ve Hayes'in dış atışlardan ürettiği sayılarla farkı açtı ve ilk çeyreği 29-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve oyun disiplinini kaybeden Galatasaray karşısında arka arkaya pota altından basketler üreten Banvit, 14. dakikada eşitliği yakaladı: 31-31. Morgan'ın pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada ilk kez öne (34-35) geçen konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 46-45 önde gitti.

İkinci yarıya Klobucar'ın basketleriyle başlayan Galatasaray, boyalı alandan bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 5 sayıya taşıdı: 55-50. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-kırmızılı ekip, Caner Erdeniz 'in pota altından ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakika farkı yeniden çift hanelere (62-52) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Galatasaray, final periyoduna 64-57 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Moore ile pota altından basketler üreten Banvit karşısında Caner Erdeniz ve Erol Can Çinko'yla üç sayılık basketler bulan Galatasaray, 34. dakikayı 72-61 önde tamamladı. Auguste ve Webster'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 86-76 galip ayrıldı.

Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de locadan takip etti.

Salon: Sinan Erdem