28 Kasım 2018, 11:10
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İsveç Basınından Galatasaray'a Uyarı: Badji'yi Almayın

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer listesinde olan Aliou Badji için sarı kırmızılı takıma İsveçli gazeteci Magnus Ostenberg'den uyarı geldi: Onun için büyük ligler bence soru işareti. Bu transfer Galatasaray'a fayda getirmeyebilir.

İsveç basınında Galatasaray'ın Ocak ayında Djurgarden'den Aliou Badji'yi transfer etmek istediği iddia edilirken, genç golcünün geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelmesi sarı kırmızılı taraftalarda da büyük merak uyandırdı.

Öte yandan Aliou Badji hakkında İsveçli gazeteci Magnus Ostenberg uyarılarda bulundu. Aliou Badji'nin potansiyeli olduğunu fakat henüz bunu dışarıya çıkaramadığını söyleyen Ostenberg, "Badji kesinlikle Olunga'dan daha iyi bir golcü değil. Potansiyeli var ama şimdiye kadar bunu dışarı çıkamadı. Onun için büyük ligler bence soru işareti." dedi.

"BU TRANSFER FAYDA GETİRİR Mİ BİLEMİYORUM"

Galatasaray ve Rennes'in Badji'ye talip olması üzerine yorumlayan Magnus Ostenberg, "Badji'nin daha fazla forma giyeceği bir takımda oynaması faydalı olabilir. Türkiye, Fransa Ligi'nden daha hafif bir lig gibi görünüyor. Belki Türkiye onun için doğru adres olabilir ama ben Badji konusunda emin değilim. Daha doğrusu bu transferin fayda getireceği konusunda şüphelerim var." dedi.

İsveç,Galatasaray

YORUMLAR (4)
AYŞE TEYZE: Müslümansa alınsın sorun yok
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MEMO: Bene alinmali
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SERDAR TAŞÇI: İsveç basınının başka işi yokmu! Galatasaray mutlaka bu futbolcuyu almalı??
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MANY YOK: para yok daha iyisini almaya. Napak
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