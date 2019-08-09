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Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!

Özellikle Fatih Terim'in istediği ve Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Bakayoko'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı ekip Fransız futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için Chelsea'ye 1,5 milyon euro önerdi ancak İngiliz ekip 3 milyon euro istedi ve rakamda indirim yapmayacağını belirtti.

09.08.2019 12:37
Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!

Transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Chelseali Tiemoue Bakayoko için hafta sonuna kadar önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

KİRALAMA İÇİN 1,5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Galatasaray'ın Fransız ön libero ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya varıp, el sıkışmasından sonra sarı kırmızılı ekip, İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. Galatasaray, Bakayoko için Chelsea'ye 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli teklif etti.

CHELSEA 2 KATINI İSTEDİ

Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko için İtalyanlar 5 milyon euro ödemişti. Chelsea bu kez Bakayoko için 3 milyon euro isterken, rakamda indirim yapmayacağını belirtti.

Galatasaray hafta sonuna kadar Bakayoko için Ada ekibine kararını bildirecek.

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Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!

Galatasaray, Chelsea, Spor

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