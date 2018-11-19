19 Kasım 2018, 13:30
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Younes Belhanda, Sakatlığı Nedeniyle Sezonun İlk Yarısını Kapattı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Younes Belhanda, Fas Milli Takımında yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun ilk yarısını kapattı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Belhanda, yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun ilk yarısını kapattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fas'ın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Belhanda'nın sağ üst arka adale grubunda, ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM 9 EKSİK

Tecrübeli futbolcunun tedavisinin, yaklaşık 6 hafta süreceği duyuruldu. Galatasaray'da Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın da sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ceza verdiği futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'ten de yararlanamıyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:30



YORUMLAR (1)
HAYRAN: OH BE TAKIM SAHAYA ARTIK 11 KİŞİ ÇIKACAK.
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  • BİR GARİP 6S LİLER : SEN KENDİNİ AVUT KOÇUM. TFF CEZA VEREMEDİ RABBİM VERMİŞ CEZASINI. ALLAHIM KURBAL OLDUĞUM. . .
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