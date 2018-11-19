Galatasaray'a Belhanda Şoku

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:56



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:56

Galatasaray'da Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Younes Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kuvvet adaptasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra topla pas destek çalışması yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda dörde dört oyunsal formda dayanıklılık oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.BELHANDA 6 HAFTA YOK Sarı-kırmızılılarda Fernando Reges, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo ise kendileri için hazırlanan program dahilinde takım antrenörleri eşliğinde sahada bireysel bir adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Belhanda'nın yaklaşık 6 hafta sürmesi planlanan tedavi programına da başlandı. Türkiye Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden Serdar Aziz'in de tedavisine başlandı. Başarılı futbolcunun durumu perşembe günkü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.(İHA)