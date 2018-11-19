Galatasaray'a Belhanda Şoku

Galatasaray 'a bir kötü haber de Younes Belhanda 'dan geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fas Milli Takımı ile Kamerun ile oynadıkları maçta sakatlanmış ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yapılan ilk tetkiklerden adalesinden kas sakatlığı geçiren Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Galatasaray'da son dönemde yaşanan eksiklere bir de Belhanda eklendi.

Galatasaray resmi siteden duyurdu

Sarı kırmızılı ekip de resmi siteden yaptığı açıklamayla Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.