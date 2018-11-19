19 Kasım 2018, 15:35
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Galatasaray'a Belhanda Şoku

Galatasaray

Sarı-kırmızılılara bir şok da Younes Belhanda’dan geldi. Milli takım kampında oynanan Kamerun maçında adalesinden sakatlanan Faslı yıldızın, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler
Galatasaray'a bir kötü haber de Younes Belhanda'dan geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fas Milli Takımı ile Kamerun ile oynadıkları maçta sakatlanmış ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.
Yapılan ilk tetkiklerden adalesinden kas sakatlığı geçiren Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Galatasaray'da son dönemde yaşanan eksiklere bir de Belhanda eklendi. 
Galatasaray resmi siteden duyurdu
Sarı kırmızılı ekip de resmi siteden yaptığı açıklamayla Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
G.Saray'ın açıklaması şu şekilde;
'Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır.'
Kamerun,Galatasaray,Younes Belhanda

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