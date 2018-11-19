Galatasaray'a Belhanda Şoku

Galatasaray
'a bir kötü haber de Younes Belhanda
'dan geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fas
Milli Takımı ile Kamerun
ile oynadıkları maçta sakatlanmış ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.
Yapılan ilk tetkiklerden adalesinden kas sakatlığı geçiren Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Galatasaray'da son dönemde yaşanan eksiklere bir de Belhanda eklendi.
Galatasaray resmi siteden duyurdu
Sarı kırmızılı ekip de resmi siteden yaptığı açıklamayla Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Kamerun,Galatasaray,Younes Belhanda
'Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır.'
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:35