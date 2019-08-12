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Galatasaray'a büyük şok! Dursun Özbek haciz işlemi başlattı

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, 8 milyonluk alacağına karşılık kulübe haciz işlemi başlattı.

12.08.2019 11:42
Galatasaray'a büyük şok! Dursun Özbek haciz işlemi başlattı

Galatasaray'da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek'in kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı.

Özbek'in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL'lik alacağını hacize çevirdi.

Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.

FAİZİN DE FAİZİ!

Takvim'de yer alan habere göre; 100'e yakın yere uygulanan işlem kapsamında kulübün 4 milyon lot Sportif A.Ş hissesine haciz geldi. Bu hisselerin piyasa değerinin 5,6 milyon TL Özbek'in kulüpten ana para alacağının 5,5 milyon TL olduğu, tahakkuk ettirilen faizin 2 milyon TL, geriye kalan kısmının ise faizin faizi olduğu kaydedildi. Başkan Mustafa Cengiz, özellikle faizin faizinin de tahsil edilmek istenmesine tepki gösterdi. Yönetimin Özbek'ten, iddia ettiği alacakların belgelerini istediği ve Özbek Turizm adına kulübe kesilen fatura ve otel masraflarına itiraz ettiği öğrenildi. Tarafların 3 Temmuz'da vardıkları ana para ödeme mutabakatı da bozulmuş oldu.

NERELERE HACiZ GELDi?

1- Galatasaray Adası, Hasnun Galip'teki bina, Mecidiyeköy'deki bina, Mert Kule Apartmanı'nın tapuları.

2- Kulübün sahibi olduğu emlak ve dijital şirketler ile G.Saray Sportif A.Ş'nin A ve B Grubu hisselerine.

3- Spor Toto Teşkilatı'ndan alınacak paralara.

4- Spor federasyonlarından alınacak paralara (Basketbol ve voleybol federasyonları).

5- Tüm bankalara müzekkere yazıldı.

6- Kulübün Mağazacılık A.Ş'den alacaklarına.

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Galatasaray'a büyük şok! Dursun Özbek haciz işlemi başlattı

Spor

YORUMLAR (3)
ALİ KOÇUN UŞAĞI: F. BAHÇE AJANI DURSUN ÖZBEK
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GS: Bu nası gs li yaziklar olsun
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VATANDAŞ: karakter yoksunu adam kendi otelinde iş yaptırıp üstelik fatura kesiyor seni zengin eden Galatasaray oldu. . . bu şahsa para yedirmeyin yönetim.
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