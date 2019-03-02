Galatasaray'a Coşkulu Karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı maç için Erzurum'a gelen Galatasaray
kafilesi coşkuyla karşılandı.
Erzurum Havalimanında meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, teknik direktör Fatih Terim
ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Taraftarlar havalimanında Fernando Muslera
, Mbaye Diagne
, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Luyindama ve Younes Belhanda
'nın aralarında olduğu futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüsün güzergahta meşaleler yakarak yolunu kesen taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular lehine tezahüratlar yaptı.
Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacakları Palandöken
ilçesindeki otele geçti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray arasında Kazım Karabekir
Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır
yönetecek.
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Kaynak: AA