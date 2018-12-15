Galatasaray'a Gol Atan İrfan Can Kahveci: Avrupa'ya Gitmek İstiyorum

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'in golünü İrfan Can Kahveci kaydederken, Galatasaray'ın golü penaltıdan Eren Derdiyok'tan geldi.

"AVRUPA'DA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Maç sonunda konuşan Başakşehirli İrfan Can Kahveci şunları söyledi: Maça iyi başladık. Attığım golle de bir öz güven geldi. Her hafta şutları deniyorum. Gol atmaya, asist yapmaya çalışıyorum. Takımımız da çok iyi gidiyor. Bugün çok basit bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik, Galatasaray ile puan farkı duruyor. Benim hedefim ilk önde takımımızla şampiyonluk yaşamak. Çok iyi gidiyoruz, ben de takımıma fayda sağlamak ve Cengiz gibi Avrupa'ya giderek Avrupa'da kendimi geliştirmek istiyorum."