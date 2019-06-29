29.06.2019 19:56
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Galatasaray'a imza atan Ryan Babel'den Beşiktaş sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Youtube hesabından yeni bir video yayınladı. Babel, "Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılan bir hamle ama söylediğim gibi, bu futbol." dedi.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Babel , Youtube hesabından bir video yayınladı ve verdiği kararla ilgili konuştu.

Babel, Abdurrahim Albayrak ile birlikte

"DAHA ÖNCE ÇOK KEZ YAŞANDI"

Babel, "Hangi takıma gideceğinizi önceden tahmin edemiyorsunuz. Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılan bir hamle ama söylediğim gibi, bu futbol. Daha önce çok kez yaşandı. Diğer ülkelerde de yaşandı. Bu, insanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım. Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız" dedi.

Galatasaray'a imza atan Ryan Babel'den Beşiktaş sözleri
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