Galatasaray'a İspanyol Hakem

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçı İspanyol Antonio Mateu Lahoz yönetecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.(İHA)