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Galatasaray'da Lemina, PSG maçında forma giyemeyecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

30.09.2019 19:02

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

DERBİDE 57 DAKİKA FORMA GİYMİŞTİ

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Lemina, PSG maçında forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(4)
M.ÇEK:ula olsa ne olur ki
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CO HART:Olsa ne sanko degisen bisey mi olacak psg dagitacak gsyi iffet gibi
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3 3
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MRT:cinconu psg iffet yapacak diyorsun yani
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GOSSEP:Ağla yılan
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