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Galatasaray'a Luyindama şoku

Galatasaray, resmi sitesinden Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığını açıkladı.

22.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:00Galatasaray'a Luyindama şoku

, resmi sitesinden Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı 'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."


- İstanbul

Christian Luyindama, Galatasaray, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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