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Galatasaray'a malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

21.09.2019 18:41Galatasaray'a malatya'da coşkulu karşılama
Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.
Saat 17.45'de Malatya Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarlardan görüntüler
Futbolculardan görüntüler
Fatih Terim'in taraftarların yanına gitmesi
Mustafa Cengiz'den detaylar
Slogan atılması
Genel ve detay görüntüler



Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatya, Spor

Kaynak: DHA

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