Haberler » Spor » Haber

Galatasaray'a Mbappe'den kötü haber! Maça yetişecek

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaşacağı PSG maçı öncesinde kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi.

23.09.2019 10:55

PSG'nin Lyon ile deplasmanda oynayacağı maça götürülmeyen yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA

Fransız basınında yer alan habere göre; PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Mbappe'yi Lyon karşısında riske etmek istemezken haftaya Reims ile oynanacak lig maçında süre vermek istiyor. Mbappe'yi Reims maçında bir süre kullanmak isteyen Tuchel, Fransız yıldızı asıl olarak Galatasaray ile oynanacak maça düşünüyor.

PSG'nin bir diğer yıldız ismi Neymar, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında olmayacak. Edinson Cavani'nin ise sakatlığı devam ediyor. (Sporx)

Guardiola, Çağlar SöyüncüGuardiola, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı

Fatih Terim, locada çılgına döndüFatih Terim, locada çılgına döndü

Aziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını izlediAziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını izledi

5 kulüp Vedat Muriqi5 kulüp Vedat Muriqi'nin peşine düştü!

Galatasaray'a Mbappe'den kötü haber! Maça yetişecek

Kylian Mbappe, Galatasaray, Reims, Lyon, Spor

YORUMLAR(7)
ADINIZI YAZIN:Arkadaş nasıl bir haber bu ya hadi futboldan uzaksın tamam o anlaşılıyor da uzayda mı yaşıyorsun ? kadroya giremeyip tribünden maçı izleyen futbolcusu 30 milyon dolar olan bir takım bu ya. . . . . !!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KRALEX:NEYMAR DA OYNUYOR 10 TANE YERSINIZ ARTIK AHHAHHAHAHAHHAHAHHA
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:MBAPPE VARSA KAZANAMAYIZ ARIK NE YAPSAK Kİ KÖTÜ HABERMİŞ HEY ALLAHIM YA
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GS:bi üzüldük bi üzüldük amaan . . . . gideyimde biraz daha üzüleyim. .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GERCEKCİ:Aman cok korktuk simdi bunuda yere göge sigdiramadilar oynasa ne olur oynamasa ne olur.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
KALE71:Hasan Ali'' miz yok napacaksak şimdi :)
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:05 Eskişehirspor 22 maç sonra kalesini gole kapattı
12:04 (Özel haber) Özgecan Aslan, şampiyon ikizlerin hayatını değiştirdi
11:58 Kösele ayakkabısı imalatçıları ile kamyoncuların takımı bugünlerde 2. Lig'de yeni adıyla başarılara...
11:58 Yunusemre Belediyespor BAL'a iyi başladı
11:57 Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı
11:52 Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
11:52 5 bin yıllık ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyorlar