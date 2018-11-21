Galatasaray'da Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo Takımla Çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Sarı-kırmızılılar antrenman öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

ANTRENMAN, KOORDİNASYON ÇALIŞMASIYLA BAŞLADI

Florya Metin Oktay Tesislerinde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinden sonra sona erdi.

ASLAN KAMPA GİRECEK

Antrenmanın bir bölümünde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesislerinde kampa girecek.