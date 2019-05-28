Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar böylelikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde ülkemizi bir kez daha Galatasaray temsil edecek. Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.

Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon euro geliri koymayı garantiledi.

4. TORBADAN GİRECEK

Galibiyet priminin 2,7 milyon euro olduğu Şampiyonlar Liginde Cim Bom'u elbette zor rakipler bekliyor. Galatasaray Avrupa'da toplanan puanlara göre grupların ayarlandığı Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak.

Birinci torbada olması kesinleşen ekipler şu şekilde;

MANCHESTER CITY

BARCELONA

JUVENTUS

BAYERN MÜNİH

ZENIT

PARIS SAINT GERMAIN

Bu torbaya ayrıca Şampiyonlar Ligini kazanan takım da dahil edilecek. Tottenham-Liverpool finalinde kazanan ilk torbada, kaybeden ikinci torbada yer alacak. İkinci torba da birinci kadar zor gözüküyor.

İkinci torbayı garantileyen takımlar ise şöyle;

REAL MADRID

ATLETICO MADRID

DORTMUND

NAPOLI

SHAKHTAR DONETSK

Üçüncü torbada Benfica, Leverkusen, Valencia ve Ajax, temsilcimizin muhtemel rakipleri olacak. 32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Devler Liginde kura çekimi 29 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleşecek.

Aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşmeyecek. İlk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak gruptaki 6. ve son maçlarla tamamlanacak.