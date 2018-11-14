Galatasaray'a Savaş Açılmış"

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:11

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara verilen cezalarla ilgili olarak, "Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Biz haksızlıkla yürüyemeyiz." dedi.Kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Mustafa Cengiz, yaşanan gelişmelere karşı Galatasaray Kulübüne yakışır bir duruş sergilemeye çalıştıklarını belirterek, "Asil bir duruş sergilememize rağmen saldırılar azalmadı. Bilakis dün tüm camiayı derinden sarsan artı cezalar verildi. Şahsıma da Galatasaray'a da cezalar verildi. Protokole giremiyorum. Locamda izleyeceğimi düşünüyordum, orada da izleyemeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm. Ben Galatasaray'dan ayrılamam." diye konuştu.Kendilerine verilen cezalar konusunda belli bir stratejiyle hareket ettiklerini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:"Biz küfürlerle, çok ağır sözcüklerle kendimizi ifade etmeyiz. Aldığımız kültür, genetik kodlarımızdaki duruşla, belli bir seviyede cevap verme durumundayız. Yoksa bizim jargonumuz, rakip kulübün resmi sitesinde kullandığı lümpen, sokak jargonuna döner. Biz, camiamızın hiçbir ferdine laf söyletmeyiz. Yönetim olarak bütün camiayı temsil ediyoruz. Dünya çapında, çok değerli bir marka olan sevgili Fatih Terim hocamıza yapılan saldırıyı kınadık ama sanırım bundan bir şey anlamadılar. İkinci başkan düzeyinde konuşuldu, muhatap almak istemedim.""Kötülerle kötü olamayız"Mustafa Cengiz, kendilerine ve rakiplerine saygı düsturuyla uluslararası arenada başarıyı hedeflediklerini dile getirerek, "Bize içeride ya da dışarıda yapılacak haksız eleştirilerin hepsine yanıt veremeyiz. Biz, çok özür dilerim, belli hayvan türleriyle hayvan olamayız. Biz, belli kötülerle kötü olamayız. Biz böyle durmaya mecburuz." değerlendirmesinde bulundu.Verilen cezalarda art niyet olduğu vurgusunu yapan Başkan Cengiz, "Özellikle belli bir rövanş duygusunu almak gibi, futbol direktörümüzün temelinde, hem de bu kadar sakat varken, oyuncularımıza haksız, disiplin talimatının ilgili maddesine aykırı şekilde sevk edişler ve aşırı cezalar var. Böyle bir şey olamaz. Türk futbol tarihinde görülmemiş bir ceza uygulanıyor. Bana verilen 8 haftayı da eklediğimizde, bize 40 hafta, rakibe de 14 hafta. Olayları çıkartan ve yangına dinamit atan rakip oyuncu. Biz cezanın cürme eşit olmasını istiyoruz. Biz adaleti herkes için istiyoruz." şeklinde konuştu.Cezalar nedeniyle TFF Tahkim Kurulunda savunma yaptıklarını hatırlatan Cengiz, "Dik duruşumuzu bozmadan, hukuka uygun şekilde savunmamızı yaptık. Biz, gücün aydınlık tarafındayız. Yaptığımız savunmalarda, Tahkim Kurulunun bu cezaları bozacağına inanıyorduk. Maalesef Tahkim Kurulu, iki futbolcumuza verilen sert cezayı onadı. Uluslararası temsil maçımız olan Schalke 04 karşılaşmasından önce disipline sevk ettiler. Bunun negatif etikleri oldu. En azından teknik heyet üzerinde oldu. Biz bunu şiddetle kınadık." açıklamasında bulundu.Galatasaray'ın, Türkiye'nin en büyük markalarından biri olduğunu belirten Cengiz, konuşmasına şöyle devam etti:"Galatasaray gibi dünya çapında milyonlarca sempatizanı olan, Avrupa futbolunun en değerli markalarından birini, siz ulusal federasyon olarak harcayamazsınız. Biz uyarımızı yaptık. Efendice yaptığımız uyarı, pasiflik, beceriksizlik olarak değerlendirildi. Daha önce, 'Bize kılıç çeker gibi hal var.' dedik. Yanıldığımızı gördük. Değerli Galatasaraylılar, maalesef bize kılıç çekilmemiş, savaş açılmış. Tahkim ve disiplin kurullarının son kararları bunu gösterdi. Bize yapılan bu haksızlığın karşısındayız. Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Biz haksızlıkla yürüyemeyiz. Galatasaray, kendisine kurulan tüm tuzaklara, tüm engellere, tüm provokasyonlara ve menfaat çetelerinin her türlü çabalarına rağmen, rakibe saygı, kendine saygı esasıyla, şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen inşallah şampiyon olacağız.""UEFA ile 4 yıllık sözleşmeyi imzaladık, bitti"Mustafa Cengiz, Finansal Fair Play kapsamında UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili olarak, "Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, dilekçe gönderenlere, telefon açanlara, kendi kişisel ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara buradan sesleniyorum, hedefinize ulaşamayacaksınız." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray'ın ikinci defa yapılandırma anlaşması yapmasının ardından, UEFA içinde ayağa kalkanlar olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları söyledi:"Şu anda CAS'a götürdüğümüz davanın temelinde bu var. Biz 4 yıllık sözleşmeyi imzaladık, bitti. Bundan sonra aleyhimize alınacak her türlü kararda, şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız. Bundan emin olun. UEFA bize, '177 milyon avro zarar ettiniz, oysa 5 milyon etmeliydiniz.' dedi. Bize ceza verme yetkileri vardı. Bunlarla 4 ay görüştük. Sonuçta, 'Sizi yeniden yargılayalım." dediler. Biz buna da itiraz ettik ve CAS'a başvurduk. CAS'tan da emin olun aleyhimize bir şey çıkması mümkün değil. İnşallah lehimize karar çıkacak. Çünkü bizim argümanlarımız sağlam.""Borç alacak farkı 1 milyar 226 milyon lira"Mustafa Cengiz, 8 aylık görev sürelerinde 1 milyar 667 milyon lira gelir, bir milyar 166 milyon lira gider olduğunu duyurdu.Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon lira gelir elde ettiklerini aktaran Cengiz, "Maalesef henüz buradan yayın gelirlerini alamadık. Burada en övüneceğimiz şey, gişe gelirleri. 154 milyon liralık gişe geliri elde ettik. Sermaye artırımından elde ettiğimiz gelir 147 milyon lira. Statta doluluk oranında, 2014 yılının üstüne çıktık. Şampiyon olduk ama herkes unuttu. Şu anda sadece bizi durdurmaya yönelik yapıldığını düşündüğümüz haksız, hukuksuz, çifte standartlı kararlarla savaşıyoruz. Bizim mali, idari ve sportif sorunlarımızın yanında, bir de TFF sorunumuz çıktı. Onunla da mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.Kulübün mali yapısını düzeltmek için önemli adımlar attıklarını anlatan Cengiz, "Şu anda faktoring kredilerimiz sıfır. Diğer kredilerimizde de düşüş var. Hedefimiz, kredileri sıfıra getirmek. Bunu inşallah 1,5 yıl içinde başaracağız. Geldiğimizde borç alacak farkı 1 milyar 172 milyon liraydı. Bugün itibarıyla 1 milyar 226 milyon lira. Türk Lirası olarak artış gibi görünüyor ama kur artışı ve faiz yükü var. Avro bazında 252 milyondan 231 milyona düşmüş." değerlendirmesinde bulundu.Cengiz, basketbol ve voleybol branşlarında yaptıkları çalışmalar ile kulüp gayrimenkullerinin son durumu hakkında da üyelere bilgi verdi.Bu arada Mustafa Cengiz, elektrik kesintisi nedeniyle konuşmasına iki kez ara vermek zorunda kaldı.