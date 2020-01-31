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Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Galatasaray'ın Semih Kaya transferi için yaptığı girişimler Sparta Prag cephesinden gelen para talebi nedeniyle sonuçlanamadı.

31.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:40

'ın hedeflediği stoper transferi gerçekleşmedi. Son gün Sparta Prag'dan Semih Kaya'yı kiralamak isteyen Galatasaray, transferi sonuçlandıramadı. Sparta Prag, Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray'dan para talep edince anlaşma iptal oldu.

GALATASARAY GEÇEN YIL DA KİRALAMIŞTI

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.

Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Galatasaray, Sparta Prag, Semih Kaya, Spor


HABER YORUMLARI (4)
SONY KOSE:Bu adamda ne var anlayan varsa söylesin bunun yerine altyapıdan bir futbolcu alsın a takimina
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ALİ YİLMAZ:Ahmet calik ne güne duruyor Donk var Markao var Gencler var Terimin kac stopere ihtiyaci var Anlayan varsa gelsin
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RECAİ:Bırakın su adamı ya ne faydası var hatta ahmet calık mıdır nedir onuda bedava verin gitsin
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FİRAT:Gelmesin zaten ya üff
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