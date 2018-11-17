Galatasaray'a Sinan Gümüş'ten Kötü Haber

Nevzat Dindar/ Skorer
Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sakatlanan Sinan Gümüş
'ün çekilen MR sonucunda sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildildi. Sinan Gümüş'ün Konyaspor
karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Fas
Milli Takımı'nın Kamerun
ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda
'nın son durumunun ise İstanbul
'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı aktarıldı.
Konyaspor,Galatasaray,Sinan Gümüş
Bir çok sakat ve cezalı futbolcusu bulunanan Galatasaray
'da, Konyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlık haberleri teknik direktör Fatih Terim
'i zor duruma soktu.
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:25