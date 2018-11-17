17 Kasım 2018, 18:25
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Galatasaray'a Sinan Gümüş'ten Kötü Haber

Galatasaray

Galatasaray'da dün U21 ile yapılan antrenman maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.

Nevzat Dindar/ Skorer
Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sakatlanan Sinan Gümüş'ün çekilen MR sonucunda sağ üst  arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildildi.  Sinan Gümüş'ün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında  sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son  durumunun ise İstanbul'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli  olacağı aktarıldı.
Bir çok sakat ve cezalı futbolcusu bulunanan Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlık haberleri teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma soktu.

Konyaspor,Galatasaray,Sinan Gümüş

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