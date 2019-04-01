Galatasaray'a Telles Müjdesi! Transferi An Meselesi

Adı uzun bir süredir La Liga ekibi Atletico Madrid'le birlikte anılan Porto'nun Brezilyalı sol futbolcusu Alex Telles'in transferi artık bitmiş gibi görünüyor. Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Alex Telles ve Hector Herrera'nın önümüzdeki sezondan itibaren Atletico forması giyeceğini duyurdu.

Haberde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Herrera'nın bedelsiz olarak İspanyol ekibinin yolunu tuttuğu, Telles içinse iki kulüp arasında yazılı bir anlaşma imzalandığı belirtildi. 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Telles için ödenecek bonservis bedelininse bu meblağın biraz altında olacağı ifade edildi.

TRANSFER OLURSA GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK

Galatasaray, 2016 yazında Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Atletico'ya transferinden ciddi bir payı kasasına koyacak. İmzalanan anlaşma gereği Porto'nun elde edeceği kârın %10'una sahip olacak olan Cim Bom, yaklaşık olarak 3 milyon 350 bin euro civarında bir gelir elde edecek.