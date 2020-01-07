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Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı

Balıkesirspor, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Kosovalı genç futbolcu Oltion Bilalli'yi Antalya kampına getirerek Balıkesirspor formasını giydirdi.

07.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:47

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye geleceğini açıklayan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin 'a transfer olacağı iddia edilmişti. Daha önce Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında görev alan genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden 'a transfer oldu.

Transfer yasağı bulunan Balıkesirspor, Bilalli'nin altyapıda forma giyeceğini açıkladı. Kosovalı futbolcu ile transfer yasağı kaldırdığı gibi profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Balıkesirspor, Bilalli transferini böyle duyurdu;

Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz... Gelecek sezonda A takım kadromuzu güçlendirmek ve uzun yıllar boyunca takımımıza hizmet edecek gençleri takip ediyor ve kadromuza dahil ediyoruz. Bu sezon için U19 takımımızda oynamak üzere Kosova'dan transfer ettiğimiz yeni oyuncumuz. Oltion Bilalli, takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun.

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Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı

Balıkesirspor, Galatasaray, Spor


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