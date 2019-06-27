27.06.2019 11:17
Haberler » Spor » Haber

Galatasaray, Aboubakar için teklifini yaptı! İşte yıllık ücreti

Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya ilk teklifini yaptı. Fatih Terim'in çok istediği belirtilen Aboubakar için Porto'ya 2,5 milyon euro kiralama ve 7,5 milyon euro satın alma opsiyonu önerildi. Yıldız isim ise 3 milyon euro maaş alacak.

Galatasaray yönetimi, Porto 'ya 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve 7,5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Aboubakar'a da 1 yıl için 3 milyon euro maaş teklifi yapıldı.

ABOUBAKAR, FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Aboubakar'ın da daha önce Türkiye 'de Beşiktaş forması ile oynadığı için Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kamerun 'lu yıldızın kendisini yeniden ispatlamak için bunu bir fırsat olarak gördüğü konuşuluyor.

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray, Aboubakar için teklifini yaptı! İşte yıllık ücreti

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması

Hasan Şaş, "Acılara tutunmak" şarkısını söylediHasan Şaş, "Acılara tutunmak" şarkısını söyledi

Mehmet TopalMehmet Topal'dan 20 milyon TL'lik büyük fedakarlık!

Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, BaşakşehirGalatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehir'in yeni yengesi çıktı

Portekiz , Porto , Galatasaray , Spor

YORUMLAR(2)
BJK:BEŞİKTAŞLIYIM AMA 3 BÜYÜKLERİN TRANSFER ŞEKLİNİ ANLAMADIM GİTTİ. . . HEM BORÇ BATAĞINDALAR HEMDE YÜKSEK MALİYETLİ FUTBOLCULARIN PEŞİNDELER. . . . AVRUPA KUPALARI MAÇLARINDAN GRUPTAN ZAR ZOR ÇIKIYORUZ. . . . . . . 20 MİLYON NUFUSU OLAN HOLLANDA BİLE BİZDEN DAHA BAŞARILI. . . . . . . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ULTRAKEDİ:DURSUN BASKANIN PARASINI ÖDEYİN. GS ADANALILARIN AHKAM KESECEĞİ YER DEĞİLDİR.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:58 Göztepe'de Ghilas yol ayrımında
12:52 Barcelona, Neto transferini açıkladı
12:50 Toroslar'da yüzme kurslarına yoğun ilgi
12:50 Manisaspor'dan B planı, altyapı
12:43 Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz spor okulları kapılarını açıyor
12:43 Işıl ve İrem, jimnastikte Türkiye birincisi
12:43 Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak