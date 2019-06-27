Galatasaray, Aboubakar için teklifini yaptı! İşte yıllık ücreti

Galatasaray yönetimi, Porto 'ya 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve 7,5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Aboubakar'a da 1 yıl için 3 milyon euro maaş teklifi yapıldı.

ABOUBAKAR, FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Aboubakar'ın da daha önce Türkiye 'de Beşiktaş forması ile oynadığı için Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kamerun 'lu yıldızın kendisini yeniden ispatlamak için bunu bir fırsat olarak gördüğü konuşuluyor.

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.