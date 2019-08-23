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Galatasaray, AEK maçında hat-trick yapan Ekuban'ı böyle elinden kaçırdı

Trabzonspor'un, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta yeni transfer Ekuban, hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. 25 yaşındaki Ganalı golcünün geçen yıl Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

23.08.2019 15:24
Galatasaray, AEK maçında hat-trick yapan Ekuban'ı böyle elinden kaçırdı

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Leeds United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 36 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban'ın AEK maçında hat-trick yapması dikkatleri Ganalı oyuncunun üstüne çekti..

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Akşam'da yer alan habere göre; Spiros Stadı'nda hat-trick yaparak takımının gruplara kalmasını sağlayan Caleb Ekuban'ın geçen sezon Trabzonspor'a imza atmadan önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıkarken, dönemin Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün oyuncuyu veto etmesi sebebiyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

GALATASARAY'A DA ÖNERİLMİŞ

Arnavutluk ekibi Partizani'den Leeds United'a giden, fakat Championship'te beklenen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki Ganalı yıldızın kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe önerildiği ifade edilirken, Dursun Özbek, Mehmet Özbek ve Cenk Ergün'ün Ekuban'a sıcak bakmaması nedeniyle İngilizlerle görüşmelerin başlamadan bittiği kaydedildi.

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Galatasaray, AEK maçında hat-trick yapan Ekuban'ı böyle elinden kaçırdı

Leeds United, Trabzonspor, Galatasaray, Cenk Ergün, Spor

YORUMLAR (3)
HULK: üstünden para alamıcaklarsa ondan veto yemiştir
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ASLI: DAHA GRUPLARA KALINMADI BİRİLERİ RÖVANŞ MAÇI OLDUĞUNU UNTMUŞ GALİBA AMA GELİP TRABZONDA 5 ÇEKSELER NE GÜLERİM KAHKALAR İLE:)))
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RAHATSİZLİK VERMEYE DEVAM: la 6222 Istanbul medyasi. bu haberi bari ekubanin ilk ciktigi macta gs ye gol attiginda yapsaydinz ya 6222
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