Galatasaray - Afyon Belediyespor: 98-103

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Kerem Baki
, Halil Baldemir
, Semih Vural
GALATASARAY: Webster 15, Göksenin Köksal 15, Harrison 6, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 10, Hasan Emir
Gökalp 4, Can Korkmaz
2, Ege Arar
, Erol Can Çinko 9
AFYON BELEDİYESPOR: Calloway 21, Knight
14, Altan Erol 2, Cevher Özer 11, Elegar 22, Zelionis 2, Serkan
Menteşe 2, Gee 21, Dorukhan Engindeniz 2, Cemal Nalga
6
1'İNCİ PERİYOT: 21-31
İLK YARI: 42-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66
NORMAL SÜRE: 91-91
5 FAUL: 39.04 Auguste (Galatasaray
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Afyon
Belediyespor, normal süresi 91-91 biten maçta deplasmanda Galatasaray'ı uzatma bölümünde 103-98 mağlup etti.
Kerem Baki,Afyonkarahisar,Galatasaray
18 Kasım 2018 Pazar 22:44