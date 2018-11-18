18 Kasım 2018, 22:44
»»

Galatasaray - Afyon Belediyespor: 98-103

Galatasaray - Afyon Belediyespor: 98-103

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Kerem Baki, Halil Baldemir, Semih VuralGALATASARAY: Webster 15, Göksenin Köksal 15, Harrison 6, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 4, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Erol Can Çinko 9AFYON BELEDİYESPOR: Calloway 21, Knight 14, Altan Erol 2, Cevher Özer...



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Halil Baldemir, Semih Vural

GALATASARAY: Webster 15, Göksenin Köksal 15, Harrison 6, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 4, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Erol Can Çinko 9

AFYON BELEDİYESPOR: Calloway 21, Knight 14, Altan Erol 2, Cevher Özer 11, Elegar 22, Zelionis 2, Serkan Menteşe 2, Gee 21, Dorukhan Engindeniz 2, Cemal Nalga 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-31

İLK YARI: 42-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66

NORMAL SÜRE: 91-91

5 FAUL: 39.04 Auguste (Galatasaray)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, normal süresi 91-91 biten maçta deplasmanda Galatasaray'ı uzatma bölümünde 103-98 mağlup etti. Kerem Baki,Afyonkarahisar,Galatasaray
18 Kasım 2018 Pazar 22:44



YORUMLAR