Galatasaray Akhisar maçı canlı izle! Süper Kupa finali canlı yayın!

Galatasaray Akhisar maçı ile TFF Süper Kupa sahibi bu akşam belli olacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar arasında gerçekleşecek olan maç futbol takipçileri tarafından konuşuluyor. İnternette Galatasaray Akhisar Süper Kupa finali canlı izle araması yapan vatandaşlarımız, aşağıda verdiğimiz linkten maça ulaşabilir. Peki, ATV tarafından yayınlanacak olan Galatasaray Akhisar Süper Kupa 2019 maçı saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray Akhisar Süper Kupa 2019 finali bu akşam oynanacak.GS - Akhisar maçı Ankara Eryaman Stadyumu'nda yapılacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. ATV ekranlarında canlı yayın olarak yayınlanacak olan Galatasaray Akhisar Süper Kupa finali saat 21.30 başlayacak. İnternette Galatasaray Akhisar Süper Kupa finali canlı izle araması yapan okuyucularımız, aşağıda verdiğimiz linkten maça ulaşabilir.

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY AKHİSAR MAÇINA AİT DETAYLAR

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Bu sebeple Galatasaray ile Akhisarspor maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez ter dökecek. TFF Süper Kupa da ikinci kez kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve Akhisar geride bırakılan sezonda da kıyasıya mücadele etmişlerdi. Akhisar normal ve uzatma süreleriyle 1 – 1 biten maçta sarı kırmızıları 5 - 4 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Süper Kupa'yı şimdiye kadar en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a kaybetmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez kazanarak 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Süper Kupa'yı Fenerbahçe 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Belhanda, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Babel

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Rotman, Cocalic, Eray, Bjarnason, Musa, Onur, Aykut, Burhan, Kadir