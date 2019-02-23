Galatasaray, Akhisarspor Maçına Hazır

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda Portekiz
temsilcisi Benfica
ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise pas oyunuyla başladığı idmanı sınırlı alanda oyunsal çalışmayla tamamladığı kaydedildi.
Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA