Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Türk Telekom
Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa
yönetecek.
Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes
'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.
İki oyuncu kart sınırında
Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçında cezalı duruma düşecek.
Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş
'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor
, MKE Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
ve Kasımpaşa
'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor
, Medipol Başakşehir
ve Aytemiz Alanyaspor
ile berabere kaldı.
Sahasında mağlubiyeti unuttu
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.
Spor
Kaynak: AA