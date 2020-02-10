Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık avantajla çıkacağı maç öncesi Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda konuları merak edildi.

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı 12 Şubat Çarşamba (12.2.2020)saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı ASPOR'dan yayınlanacak.

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı ücretsiz yayın kanalı olan ASPOR'dan yayınlanacak.

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINEREDE?

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.