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Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti.

07.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:06Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi
Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İstanbul'da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi. Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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