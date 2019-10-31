Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu işletmenin sözleşmesini tazminatsız feshetti!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan sicil polemiği son buldu. Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nda faaliyet gösteren Divan Restoran İşletmeleri'nin sözleşmesini resmen feshetti. Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a "Koç Holding'e ait Divan'la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim ile alakalı "Sicili bozuk" ifadelerini kullanırken Terim de Kayserispor maçından sonra Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay ile Koç grubuna bağlı Divan Restoran İşletmeleri'nin sözleşmesininfeshedilmesi konusunda tartışma yaşamıştı. Günay, Divan ile sözleşmenin devam ettiğini belirtirken Terim, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" demişti.