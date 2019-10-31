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Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu işletmenin sözleşmesini tazminatsız feshetti!

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a, "Koç Holding'e ait Divan'la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik." dedi.

31.10.2019 17:33

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan sicil polemiği son buldu. Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nda faaliyet gösteren Divan Restoran İşletmeleri'nin sözleşmesini resmen feshetti. Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a "Koç Holding'e ait Divan'la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim ile alakalı "Sicili bozuk" ifadelerini kullanırken Terim de Kayserispor maçından sonra Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay ile Koç grubuna bağlı Divan Restoran İşletmeleri'nin sözleşmesininfeshedilmesi konusunda tartışma yaşamıştı. Günay, Divan ile sözleşmenin devam ettiğini belirtirken Terim, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" demişti.

Yusuf Günay
Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu işletmenin sözleşmesini tazminatsız feshetti!

Candaş Tolga Işık, Koç Holding, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (7)
KİM, NEDEN YALAN SÖYLÜYOR:bir süre önce fesih bedeli 500 bin dolar denilmişti. . . İki doğru olmayacağına göre biri YALAN. .
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1 0
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ALİ AGA:Kapattırınca ne oldu egonu tatmin ettinmi sicili bozuk insan
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YARDIMCI:KOÇ AİLESİ TÜRKİYEYİ SÖMÜRMEKTEN VAZGEÇMEDİ
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HARUN TAŞTAN:Ulan bu işsizlikte orada evine ekmek götürmek için çalışan elemanlar ne olacak. Transfer mi edilecek başak şubeye ? İşte hayat böyle filler tepişir olan çalışkan karıncaya olur. Kimsenin umurunda değil. Önemli olan Fatihin mi Aliye posta koyması yoksa Alinin mi Fatihe posta koyması.
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ADINIZI YAZIN:BU KULÜBE ZARARSIN TERİM
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METİN:Adamı yolluyosunuz 1 2 sene sonra mumla arıyosunuz yok terim gelmeli zart zurt siz gs liler kadar kararsız bi camia yoktur tahminimce
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1234:Yalandan kim ölmüş
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