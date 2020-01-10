Süper Lig'in 2 yarısı öncesi eksiklerini görmek isteyen Galatasaray ve Altay , hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. 16.00'da başlayan maçta Falcao gol atarken maçın heyecanı devam ediyor. Galatasaray Altay canlı izle! Galatasaray Altay şifresiz izle! Galatasaray Altay maçı Falcao golü izle!
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GALATASARAY ALTAY MAÇ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Altay maçı GS TV ve Galatasaray resmi Youtube hesabından yayınlanIYOR.
ALTAY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?
İzmir ekibi Altay, TFF 1. Lig'de mücadele ediyor.