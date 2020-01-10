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Galatasaray Altay maçı saat kaçta? Galatasaray Altay maçı ne zaman? Galatasaray Altay maç hangi kanalda?

Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Süper Lig'in 2. yarısının hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray ligin 2. Yarısı öncesi eksiklerini görmek için bugün Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Altay maçı ne zaman? Galatasaray Altay maç hangi kanalda? Galatasaray Altay maçı saat kaçta?

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:21

Süper Lig'in 2 yarısı öncesi eksiklerini görmek isteyen Gala saray ve , hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak karşılama öncesi sporseverler ilgisini maça çevirirken Altay maçı saat kaçta? Galatasaray Altay maçı ne zaman? Galatasaray Altay maç hangi kanalda gibi soruların yanıtını aradılar.

GALATASARAY ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Altay maçı bugün (10.01.2020) oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAY ALTAY MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Altay maçı GS TV ve Galatasaray resmi Youtube hesabından yayınlanacak.

ALTAY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

İzmir ekibi Altay, TFF 1. Lig'de mücadele ediyor.

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Galatasaray Altay maçı saat kaçta? Galatasaray Altay maçı ne zaman? Galatasaray Altay maç hangi kanalda?

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