Galatasaray, Ankara'ya Genç İsimlerle Gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray
'da teknik direktör Fatih Terim
, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu.
Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların Ankara
'ya gidecek 21 kişilik futbolcu listesi de açıklandı.
Teknik direktör Fatih Terim cezası biten Garry Rodrigues
'i kadroya dahil etti. Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Fernando Muslera
, Ozan Kabak
, Fernando Reges
, Sofiane Feghouli
ile Eren Derdiyok
'u da Ankara kadrosuna almadı.
Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcular Badou Ndiaye
, Serdar Aziz
ve Ryan Donk
ile sakatlığı bulunan futbolcular Younes Belhanda
, Emre Akbaba
ve Sinan Gümüş
, Ankara'ya götürülmedi.
Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mariano Ferreira, Maicon
Roque, Ahmet Çalık
, Garry Rodrigues, Selçuk İnan
, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
, Yunus Akgün
, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed
Karnuçu, Ali Yavuz
Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo
, Muğdat Çelik
, Sefa Özdemir.
Fatih Terim,Ankara,Galatasaray
04 Aralık 2018 Salı 14:26