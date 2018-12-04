Galatasaray, Ankara'ya Genç İsimlerle Gidiyor

Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların Ankara
'ya gidecek 21 kişilik futbolcu listesi de açıklandı.
Galatasaray
'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mariano Ferreira, Maicon
Roque, Ahmet Çalık
, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed
Karnuçu, Ali Yavuz
Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo
, Muğdat Çelik
, Sefa Özdemir.
04 Aralık 2018 Salı 17:34