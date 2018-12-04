04 Aralık 2018, 17:34
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Galatasaray, Ankara'ya Genç İsimlerle Gidiyor

Galatasaray, Ankara

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu.

Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı  antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların Ankara'ya gidecek 21 kişilik futbolcu  listesi de açıklandı.
Teknik direktör Fatih Terim cezası biten Garry Rodrigues'i kadroya  dahil etti. Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Fernando Muslera, Ozan  Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ile Eren Derdiyok'u da Ankara kadrosuna  almadı.
Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve  Ryan Donk ile sakatlığı bulunan futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan  Gümüş, Ankara'ya götürülmedi.
Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk  İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus  Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu,  Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.

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