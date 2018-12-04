04 Aralık 2018 Salı 13:59



04 Aralık 2018 Salı 13:59

Enver ALAS - İSTANBUL/ DHAZiraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara'ya gitti.Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla saat 14.00 başkente hareket eden Sarı-kırmızılıların Keçiörengücü karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı;"Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir."Galatasaray ile Keçiörengücü arasındaki karşılaşma yarın saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Takımın havalimanından görüntüleri