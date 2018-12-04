Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur ilk ayağında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray
, Ankara
'ya gitti. Türk Hava Yolları
'na ait özel uçuşla saat 14.00 başkente hareket eden Sarı-kırmızılıların Keçiörengücü karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı;
"Mariano Ferreira, Maicon
Roque, Ahmet Çalık
, Garry Rodrigues
, Selçuk İnan
, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
, Yunus Akgün
, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed
Karnuçu, Ali Yavuz
Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo
, Muğdat Çelik
, Sefa Özdemir."
Galatasaray ile Keçiörengücü arasındaki karşılaşma yarın saat 13.00'te Aktepe
Stadı'nda başlayacak.
Türkiye Kupası,Ankara,Galatasaray
04 Aralık 2018 Salı 15:32