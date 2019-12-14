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Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11'ler! Falcao, Ankaragücü maçında oynayacak mı?

Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Galatasarauy'ın iç sahada en çok yendiği rakiplerden biri olan Ankaragücü, ligde 18. Sırada yer alırken Galatasaray zirve yarışı veriyor ve 7. Sırada bulunuyor. Peki Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman ve Galatasaray - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri!

14.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:03

Süper Lig'in 15 haftası, lig zirvesini ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmasına sahne olacak. Galatasaray'ın Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşma öncesi Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman ve Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Galatasaray Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri ve Galatasaray Ankara gücü saati…

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray Ankaragücü maçı 14 Aralık Cumartesi günü, sat 20.00 de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Galatasaray'ı sahamızda ağırlayacağımız ligin ilk haftasının hakemi belli oldu. MKE Ankaragücü'müz ile Galatasaray arasında oynanacak ligin açılış maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları ise Ali Saygun Öğel, Osman Gökhan Bilir olurken dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'da 'nun MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray MKE Ankaragücü muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Lemina, Belhanda, Ömer ve Falcao

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulisic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, Orgill

GALATASARAY – ANKARAGÜCÜ CEZALI RAPORU

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11'ler! Falcao, Ankaragücü maçında oynayacak mı?

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ASLAN:Haydi cimbom . bastırr
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