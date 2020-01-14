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Galatasaray, Antalya kampını tamamladı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı öncesi Antalya'daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:08Galatasaray, Antalya kampını tamamladı
, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı öncesi 'daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı konaklanan tesisteki salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar halinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a gittikten sonra Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi kampa girecek. - ANTALYA

Galatasaray, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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