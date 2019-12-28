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G.Saray-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray, hem yeni yıla hem de ligin ikinci yarısına 3 puan alarak girmek istiyor. Galatasaray - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

28.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:59 G.Saray-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım

Toto Süper Lig'in 17. haftasında , Türk Telekom Stadı'nda 'u konuk ediyor.

Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek yeni yıla 3 puanla girmek istiyor. Galatasaray deplasmanına 7 eksikle gelen Antalyaspor ise puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TERİM'DEN ŞAŞIRTAN TERCİH

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın as isimleri Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya 11'de yer vermeyerek taraftarları şaşırttı.

Saat 20:00'de başlayan mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Taylan, Seri, Feghouli, Ömer, Falcao.

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.


Türk Telekom, Antalyaspor, Galatasaray, Sportradar, Spor

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